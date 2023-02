Also eine Bus-Simulation gab es schon lange nicht mehr. Genau darauf bauen die TML-Studios auf und bringen The Bus raus. Aktuell befindet sich das Spiel noch in der Early Access Phase, also schauen wir mal, wie es sich so entwickelt.

Du hast die LIVE-Session verpasst? Na dann halte doch Youtube und Twitch im Auge, denn dort werden wir LIVE gehen.