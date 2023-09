Es ist doch immer sch├Ân, wenn man neue Spiele spielen darf und so haben wir die Chance bekommen, an der Closed Beta von XDefiant teilzunehmen. Was wir in dem Spiel erlebt haben, k├Ânnt ihr euch in unserem Let's Play anschauen.

Du hast die LIVE-Session verpasst? Na dann halte doch Youtube und Twitch im Auge, denn dort werden wir LIVE gehen.